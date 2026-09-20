Samsun İlkadım'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nihat Yıldırım idaresindeki 06 VHC 53 plakalı otomobil ile İbrahim Başgöl yönetimindeki 55 ARN 887 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nihat Yıldırım ile yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.