Samsun İlkadım'da narkotik operasyonda 5 bin 656 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun İlkadım'da narkotik operasyonda 5 bin 656 sentetik ecza hapı ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı çatı katında yaptığı aramada 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı çatı katında yapılan aramada 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı