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Samsun İlkadım'da narkotik operasyonda 5 bin 656 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Samsun İlkadım'da narkotik operasyonda 5 bin 656 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı çatı katında yaptığı aramada 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı çatı katında yapılan aramada 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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