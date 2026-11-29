Samsun İlkadım'da barış görüşmesi silahlı kavgaya dönüştü, iki kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde barışmak için bir araya gelen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada taraflar birbirini tabancayla yaraladı. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde barışmak için bir araya gelen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, taraflar birbirlerini tabancayla yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (24) ile K.T. (49) arasındaki husumetten dolayı taraflar barışmak için bir araya geldi. Olay yerinde aralarında yeniden kavga çıkınca, K.T. ve R.A. tabancayla birbirlerine ateş etti. Yaralanan K.T., ambulansla Samsun Şehir Hastanesine, diğer yaralı R.A. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.