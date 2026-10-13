Haberler

Samsun İlkadım'da babasına saldırı iddiasıyla şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da babasına saldırı iddiasıyla şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İlkadım'da babasına saldırıp tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen şüpheli, polis işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde babasına saldırıp tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.D. (30), babası İ.D.'ye (64) saldırıp, ardından tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan T.D., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü

Eğlenmek için bindiği hız treni sonu oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

310 bin lirası olan ev satın alabilecek! Başvurular e-Devlet'ten
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

Dünyanın gözü burada! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi

Son olanlar başını yaktı! Okan Buruk'tan dev maçta sürpriz karar

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber! Sağlıkta bir dönem sona eriyor