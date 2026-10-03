Samsun İlkadım'da asker eğlencesinde mahalleli gece boyu büyük rahatsızlık yaşadı

Samsun'da asker eğlencesinde sınır aşıldı, mahalleli geceyi uykusuz geçirdi.

Yüksek sesli müzik, motosikletlerle lastik yakma, egzoz patlatma ve tehlikeli araç hareketleri çevre sakinlerine ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin müdahalelerine rağmen grup, ekiplerin bölgeden ayrılmasının ardından eğlenceye devam etti.

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kocatepe Sokak'ta saat 21.00 sıralarında başladı. Pazar kurulan sokakta trafik akışına açık bırakılan bölüme çok sayıda araç park eden gençler, araçlarından yüksek sesli müzik açarak eğlenmeye başladı. Kalabalığın giderek artmasıyla birlikte eğlencenin dozu da yükseldi. Sokaktan geçmek isteyen sürücüler yolun kapanması nedeniyle araçlarını geri çevirerek farklı güzergahlara yönelmek zorunda kaldı. Pazar esnafı ise tezgah ve araçlarını yerleştirebilmek için eğlencenin sona ermesini bekledi.

İlerleyen saatlerde bazı kişiler motosikletlerle lastik yakarken, bazıları araçlarının egzozunu patlatarak ara gazı verdi. Tehlikeli hareketlerin de yapıldığı eğlencede, bazı gençlerin egzozdan alev çıkarmaya çalışması dikkat çekti. Yaşananlar üzerine çevre sakinlerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbarlar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, grubun taşkınlığını kısa süreliğine sonlandırdı. Ancak ekiplerin bölgeden ayrılmasından dakikalar sonra aynı görüntüler yeniden yaşandı. Yaklaşık 4 saat boyunca devam eden olayların sonunda polis ekipleri bir kez daha bölgeye geldi. Bu sırada drift yapmaya hazırlanan bazı gençler, araçların kapılarının üzerine çıkarak ellerindeki meşalelerle bölgeden uzaklaştı.

Mahalle sakinleri gece boyunca süren yüksek ses, egzoz gürültüsü ve tehlikeli araç hareketleri nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı