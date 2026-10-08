Samsun İlkadım'da 5 polisin yaralandığı olayda şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun İlkadım'da 5 polisin yaralandığı olayda şahıs adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kimlik kontrolünde polislere mukavemet ettiği ve kadın görevlilere sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs, Samsun İlkadım'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayda 5 polis memuru hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kimlik kontrolü sırasında polislere mukavemet edip, kadın polislere sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Kale Mahallesi Anıtpark içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken O.E.T.'yi durdurdu. Kimliğini ibraz etmeyen şüphelinin kadın görevlilere sözlü tacizde bulunduğu, ekip otosuna götürülmek istendiği sırada da polislere fiziki olarak mukavemet ettiği öne sürüldü. Olayda 5 polis memuru hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Gözaltına alınan O.E.T., Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.