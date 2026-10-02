Haberler

Samsun İlkadım'da 3 polis yaralandı, 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da 3 polis yaralandı, 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İlkadım'da narkotik ekiplerinin durdurmak istediği sırada polislere direndiği ve tehditlerde bulunduğu öne sürülen baba-oğul ile 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayda 3 polis yaralandı, tabanca ve 11 fişek ele geçirildi; seri numarası taklitli çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekipleri durdurmak istediği sırada polislere direndiği ve tehditlerde bulunduğu öne sürülen baba ve oğlu ile birlikte 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. Bu sırada iddiaya göre G.R., tehdit içerikli sözler söyleyerek üzerindeki tabancayı yere attı. G.R.'nin babası Y.R.'nin de tehdit ve hakaret içerikli sözlerle polislere direndiği, H.A.'nın ise olay yerine gelerek gözaltı işlemine engel olmaya çalıştığı belirtildi. Takviye ekiplerin müdahalesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay sırasında 3 polis memurunun ise hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı öğrenildi. G.R.'nin yere attığı tabanca ile 11 fişek ele geçirildi. Tabancanın seri numarasının Ankara'da görevli bir polise ait silahın seri numarasıyla taklit edildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. G.R. ve Y.R. tutuklanma talebiyle, H.A. ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Mersin'de 336 milyon TL'lik ihale yolsuzluğu dosyası! Vahap Seçer'in 'olur'ları mercek altında

Mersin'de 336 milyonluk yolsuzluk dosyası! Başkan'ın olurları mercekte
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek

Avrupa, Trump'ın tehdidine boyun eğdi! Stokları piyasaya sürecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından

Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de promosyonlardan
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi

Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu

19 yıl adaletten kaçtı, cezayı duyunca heyete bela okudu
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var

34 yıllık ayakkabı devi için yolun sonu
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı

Tek bir açıklaması yetti, anında yükselişe geçti
Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler

Bu görüntüler İstanbul'un en lüks ilçelerinden birinde kaydedildi