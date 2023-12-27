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Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, minik öğrencilere yeni yıl hediyesi gönderdi

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Samsun'da Kocatepe İlkokulu 1-D Sınıfı öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a yazılı yeni yıl mesajı gönderdi. Arıbaş, öğrencileri sevindirmek için hediyeler gönderdi.

Samsun'da 1. sınıf öğrencilerinin gönderdiği yazılı yeni yıl mesajına kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, minik öğrencileri hediyeler göndererek sevindirdi.

Çarşamba İlçesi Kocatepe İlkokulu 1-D Sınıfı öğrencileri okuma-yazma öğrendikleri için yazılı mesaj göndererek İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın yeni yılını kutladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Arıbaş tarafından öğrencilerin sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmak üzere özel olarak görevlendirilen personeller öğrencileri ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın sevgi ve selamlarını ileterek hazırlanan hediyeler geleceğin teminatı olan miniklere takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Arıbaş Samsun 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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