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Samsun Havza'da kaçak 2,5 ton midye ele geçirildi, 1 kişiye 47.397 TL ceza kesildi

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Samsun Havza'da kaçak 2,5 ton midye ele geçirildi, 1 kişiye 47.397 TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Samsun Havza'da kaçak 2,5 ton midye ele geçirildi, 1 kişiye 47.397 TL ceza kesildi
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Samsun'un Havza ilçesinde polisin durdurduğu araçta 200 çuval içinde 2,5 ton kaçak kum şırlanı (midye) ele geçirildi. El konulan midyeler denize bırakılırken, olayla ilgili 1 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, kaçak olarak taşındığı belirlenen 2,5 ton kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Midyeler denize bırakılırken, 1 kişiye 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Havza ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta kontrol gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramada, toplam 200 çuval içerisinde bulunan 2,5 ton kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Ekipler tarafından el konulan midyeler, doğal yaşam alanları olan denize yeniden bırakıldı.

Olayla ilgili 1 şahsa Su Ürünleri Kanunu kapsamında 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet ekiplerinin deniz ekosisteminin korunması ve kaçak su ürünleri sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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