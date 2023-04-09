Samsun'de 23 yaşındaki genç sahilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'da 23 yaşındaki genç sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahildeki kumsalda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denize yakın bir yerde kumun üzerinde sırt üstü hareketsiz olarak yatan 23 yaşındaki Yusuf Ziya Kılınç'ı fakr edince olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiler. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kılınç'ın sol göğsünden tabanca vurulmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, Yusuf Ziya Kılınç'ın yanında 1 adet tabanca ele geçirdi. İntihar ettiği tahmin edilen gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN