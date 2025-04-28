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Samsun'daki Heyelanda Üzücü Gelişme: Baba ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

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Samsun'da meydana gelen heyelanda baba Adem Kaya ve iki çocuğu Acelya ve Alya'nın cesetlerine ulaşıldı. Anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Olay, akaryakıt istasyonu yakınında toprak ve kaya parçalarının kopması sonucu gerçekleşti.

Samsun'daki heyelandan acı haber: Baba ve iki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen heyelanda enkaz altında kalan baba ve 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olay, saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz altındakileri sağ kurtarabilmek için zamana karşı yarış başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Alya Kaya'nın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Öte yandan Kaya ailesinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a taşındığı ve baba Adem Kaya'nın bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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