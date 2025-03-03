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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Karıştı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Araç Karıştı
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Samsun'un Canik ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı, fakat araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından trafik ekipleri güvenlik tedbiri aldı ve inceleme başlatıldı.

Samsun'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler mevkisi çevre yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 araç yağmurdan dolayı kayarak bariyere çarptı. O esnada arkadan gelen araçlar da peş peşe çarpıştı. Toplam 9 otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Trafik ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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