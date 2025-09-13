Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Samsun karayolu Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi Organik Pazar önünde saat 14.00 sıralarında yaşandı. M.K. idaresindeki 57 DV 968 plakalı otomobil, S.B. yönetimindeki 55 ANM 372 plakalı tırın yakıt deposuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan M.K., E.K., G.K., G.F. ve R.F. yaralandı. Kazanın hemen ardından, arkadan gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 MHK 917 plakalı otomobil de kazaya karışarak 57 DV 968 plakalı araca çarptı. Bu araçtaki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN