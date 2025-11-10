Haberler

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Kaza, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 21. kilometresindeki Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Kadir Çağlar (35) idaresindeki 55 ALN 211 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde giden Eşref Aydemir (29) yönetimindeki 55 ALJ 174 plakalı hafif ticari aracın sol arka yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Hafif ticari araç ise önünde seyir eden Mustafa Akyel idaresindeki 55 ARA 518 çekici ve 55 ALK 340 plakalı iş makinesi taşıyan lowbed yarı römorkla çarptı.

Kazada sürücüler Kadir Çağlar ve Eşref Aydemir ile yolcular Emir Affan Çağlar (5) ve Yusuf Tankır (61) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

