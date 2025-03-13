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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, otomobillerin birbiriyle çarpışmasının ardından elektrik direğine vurmasıyla gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Onur Mert B.'nin (20) kullandığı 55 BB 252 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Taner H. (20) idaresindeki 55 ARL 763 plakalı cipe ve Meskut K. (66) yönetimindeki 55 JR 55 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak elektrik direğine vurdu. Kazada 55 BB 252 plakalı otomobil sürücüsü Onur Mert B. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Ö. (15), Burak B. (17) ve Hasan Efe B. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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