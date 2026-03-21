YRP Samsun İl Başkanı'nın kardeşi otoparkta araç içinde ölü bulundu

Samsun'da Yeniden Refah Partisi İl Başkanının kardeşi Adem Candemir, otoparkta park halindeki aracının içinde ölü olarak bulundu. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabilir.

Samsun'da Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanın kardeşi otoparkta park halindeki aracının içinde ölü olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında aracını otoparka park eden Adem Candemir'den haber alınamadı. Sabah saatlerinde otoparka gelen vatandaşlar, Candemir'i aracın içinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Candemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Candemir'in ölümüyle ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemenin ardından Candemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Adem Candemir'in YRP Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
