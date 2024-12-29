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Samsun'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Samsun'un Terme ilçesinde yapılan polis kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünde bulunan bisikletin içine zulalanmış 430 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yolcu otobüsünde bulunan bir bisikletin içine zulalanmış 430 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis kontroller sırasında yolcu otobüsü bagajındaki bir bisikletten şüphelendi. Yapılan incelemelerde, bisikletin kaynakla orijinal yapısının değiştirildiği fark edildi. Spiral kullanılarak kesilen bisikletin gövde ve gidon kısmına gizlenmiş 430 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili H.B. (29) ve F.K. (34) gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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