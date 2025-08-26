Samsun'da Yolcu Otobüsü Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Yolcu Otobüsü Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hayatını kaybedenler, cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Samsun'un Terme ilçesinde 2 kişinin öldüğü yolcu otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kazada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi, Gündoğdu mevkisinde dün saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'den Rize'ye giden Sahil Seyahat firmasına ait Mustafa Hakan O. yönetimindeki 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarptıktan sonra mısır tarlasına girdi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen Yerme Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Yıldız da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı kamerada

Otobüsteki 32 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, aracın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarpma anı ve mısır tarlasına dalışı yer aldı. Şoförün çarpma esnasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Kazada ölenler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda; Aydın Yiğit ise Atakum Çatmaoluk Camisi'nde aynı vakitte kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Otobüs şoförü tutuklandı

Kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., çıkarıldığı mahkemece "taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

