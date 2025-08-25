Samsun'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Yaralılar Var

Samsun'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Yaralılar Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, Bursa'dan Rize'ye giden yolcu otobüsü, yol kenarında duran bir kamyonete çarparak yoldan çıktı. Olayda yaralıların olduğu bildirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Rize'ye giden Sahil Seyahat'e ait 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken şahıslara çarparak yoldan çıktı. Kazada yaralıların bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen: Türkiye'de futbol falan yok

Galatasaray maçı sonrası konuştu: Türkiye'de futbol falan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu, ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.