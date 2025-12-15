Haberler

Samsun Emniyetinde yerli ve milli 'KETUM' dönemi

Samsun Emniyetinde yerli ve milli 'KETUM' dönemi
Güncelleme:
Samsun İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, ASELSAN tarafından geliştirilen Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) tanıtıldı. Sistem, emniyet birimleri arasında güvenli ve kesintisiz iletişim sağlayarak kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Samsun İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) tanıtıldı. Sistemle birlikte Samsun genelinde emniyet birimleri arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz iletişim sağlanacak.

Samsun İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda Samsun genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken; narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, düzensiz göçle mücadele, aranan şahısların yakalanması ile emniyet ve trafik tedbirleri değerlendirildi. ASELSAN tarafından geliştirilen ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edilen KETUM sistemi sayesinde, il genelindeki tüm ilçelerle aynı anda kriptolu görüşme yapılabiliyor. Sistem, asayiş, trafik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi alanlarda görev yapan emniyet birimlerine hızlı ve güvenli iletişim imkanı sunuyor. KETUM altyapısı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğüne ait veri tabanlarından kimlik, araç ruhsat ve plaka sorgulamaları yapılabilirken; telsiz çağrı takip, mesajlaşma ve araç takip yazılımlarıyla emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü belirtildi. Toplantıda güvenli, hızlı ve kesintisiz iletişimin kamu hizmetlerinin etkinliği, kriz yönetimi ve vatandaşların huzuru açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. KETUM projesiyle birlikte özellikle acil durumlar, afetler ve kamu güvenliğinin sağlanmasında gizliliği esas alan kesintisiz bir haberleşme altyapısının oluşturulduğu ifade edildi. Samsun'un tarih boyunca Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun stratejik şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, bu proje ile kentin teknolojik altyapısının güçlendirildiği, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırıldığı ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin yükseltildiği kaydedildi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

