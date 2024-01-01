Samsun'da Yeni Yılın İlk Dakikalarında Baygın Bir Kişi Bulundu

Samsun'da bir kişi, yeni yılın ilk dakikalarında yerde sırt üstü yatar halde baygın bulundu.

Samsun Valiliği önünde bir kişi saat 00.00 sıralarında sırt üstü yatar halde baygın bulundu. Yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden polis, ambulans istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan O.A., tedavi altına alındı. - SAMSUN