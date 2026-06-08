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Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Samsun'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 55 AUM 187 plakalı kiralık otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan İ.Ç. isimli yaşlı adama çarptı. Yaya, çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.Ç., ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri sürücü E.G.'yi alkol kontrolünden geçirerek yapılan işlemlerin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adamın elindeki poşetten yola savrulan zeytinler ve elindeki eşyalar çevredeki vatandaşlar tarafından toplandı.

Yayanın kırmızı ışıkta geçip geçmediği araştırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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