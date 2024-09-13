Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde 'kasa' tabir edilen yasa dışı bahis oyununu oyun salonunda oynatan ve bundan maddi kazanç elde ettikleri ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Y.K.(42), S.T.(55) ve R.Y.(43) yakalanarak gözaltına alındı. Siber polisindeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren R.Y. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN