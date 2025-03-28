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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'da siber polisi tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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