Samsun'da Yangında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da Yangında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan 67 yaşındaki Ayşe Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun'da evinde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 6 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ın ikamet ettiği 2 katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangında baygın halde evinden çıkartılan Ayşe Yılmaz ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezinde tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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