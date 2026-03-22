Yan bakma kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk boynundan bıçaklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yan bakma nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki bir genç boynundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'ta aslan heykellerinin yan tarafında bulunan boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.A., 3 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada başka bir grupla bakışma nedeniyle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, A.A. boynundan bıçakla yaralandı.
Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili M.O.H.H. (20), M.A.O.O. (17) ve A.A.J.J.'yi (15) gözaltına aldı. M.O.H.H. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilirken, yaşı küçük 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2'si çocuk 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN