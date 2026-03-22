Yan bakma kavgası kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk boynundan bıçaklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yan bakma nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki bir genç boynundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'ta aslan heykellerinin yan tarafında bulunan boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.A., 3 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada başka bir grupla bakışma nedeniyle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, A.A. boynundan bıçakla yaralandı.

Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili M.O.H.H. (20), M.A.O.O. (17) ve A.A.J.J.'yi (15) gözaltına aldı. M.O.H.H. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilirken, yaşı küçük 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2'si çocuk 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi