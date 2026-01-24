Otomobil tankere arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun'da viyadük üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çimento tankerine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle viyadük üstünde saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Şahinkaya (24) idaresindeki 55 BD 088 plakalı otomobil, Hasan Aydın (54) yönetimindeki 55 AAS 984 dorse ve 52 K 5322 çekici plakalı içi boş çimento tankerine arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özcan Şahinkaya, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tanker sürücüsü ifadesinde, viyadük üzerinde önündeki araçların yavaşlaması üzerine kendisinin de hızını düşürdüğünü, bu sırada otomobilin arkadan çarptığını söyledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN