Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Samsun'da narkotik ekiplerince 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken, 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adresler ile şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 5 bin 164 adet sentetik ecza, 110 gram sentetik kannabinoid, 9,40 gram metamfetamin, 9 kök kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 54 adet fişek ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı