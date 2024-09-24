Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahsın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonda 826 gram kubar esrar, 103 gram skunk ve 5 adet sentetik ecza hapı gibi maddelerin yanı sıra, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve mermiler bulundu.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık olayları ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları araştırmada M.Ş. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 826 gram kubar esrar, 103 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet içilmeye hazır kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 513 adet 9 mm tabanca mermisi ve 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Salıpazarı Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa samsun Suç

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });