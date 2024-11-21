Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Karlı Mahallesi'nde yapılan operasyonda D.S. (54) isimli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 90 gram kubar esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN