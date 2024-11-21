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Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi
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Alaçam ilçesinde yapılan operasyonda 1 kilo 90 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.S. serbest bırakıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Karlı Mahallesi'nde yapılan operasyonda D.S. (54) isimli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 90 gram kubar esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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