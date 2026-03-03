Haberler

Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirdi

Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da jandarma ekipleri, Canik, Kavak ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu hap, tarihi sikke ve gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda adli işlemler başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekiplerince Canik, Kavak ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu hap, tarihi sikke ve gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Canik ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 630 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kavak ilçesinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise bir şahsın evinde yapılan aramada 72 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 20 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

Yakakent ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bir şahsın gümrük kaçağı elektronik ürün ticareti yaptığı bilgisi üzerine valizinde arama yapıldı. Aramada 4 adet cep telefonu, 12 adet telefon kulaklık, 21 adet şarj aleti, 13 adet şarj kablosu, 14 adet adaptör ve 5 adet telefon yedek parçası ele geçirildi.

Her üç olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama