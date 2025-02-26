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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 12,5 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 12,5 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 12,5 yıl hapis cezası bulunan Ü.D.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapma suçu" nedeniyle 12,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma suçu" nedeniyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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