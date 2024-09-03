Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu suçundan hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda uyuşturucu suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu suçundan 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri tamamlanan U.D. ve F.H. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN