Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşen R.A. isimli şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da uyuşturucu suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, yargılandığı ağır ceza mahkemesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'yı (43) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'a dikkat! 4-2'lik maç sonunda yine aynı şeyi yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor

3 ilde alevlerle cansiparane mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.