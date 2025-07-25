Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşen R.A. isimli şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da uyuşturucu suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, yargılandığı ağır ceza mahkemesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'yı (43) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa