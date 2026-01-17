Haberler

Samsun'da uyuşturucu suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.H. yakalanarak tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

