Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 14 bin 100 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 100 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, S.A.A. (20) isimli şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 14 bin 100 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN