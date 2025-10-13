Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 103 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 103 Bin Hap Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda yatak odasında istiflenmiş 103 bin 308 adet uyuşturucu hap bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'a polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yatak odasında istiflenmiş 103 bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Gelen ihbar doğrultusunda haftalar süren takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.S. (24), T.Ş. (28), G.Ç. (28), Y.Ş. (33) ve A.Ç. (63) isimli şahısların üzerlerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, yatak odasında istiflenmiş halde 103 bin 308 adet uyuşturucu hap ile 1,53 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen maddelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
