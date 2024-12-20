Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Pala ve Balta Ele Geçirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde bir iş yerinde ve ikamette yapılan polis operasyonunda uyuşturucu, pala ve balta ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Samsun'da bir kişinin iş yerinde ve ikametinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu, pala ve balta ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde H.B. ve B.B.'ye ait iş yeri ve ikamette polis tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet pala, 1 adet çift taraflı balta, 9,6 gram bonzai, 0,5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 paket sarma kağıdı ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa