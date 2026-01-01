Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurulmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Yaşardoğu Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. B.T. (21) ve A.Ç.'nin (21) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 30 bin 42 adet sentetik ecza hapı, 20 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 25 adet ecstasy hap ve 1adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde eğildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN