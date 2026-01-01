Haberler

Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 bin adet sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurulmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Yaşardoğu Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. B.T. (21) ve A.Ç.'nin (21) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 30 bin 42 adet sentetik ecza hapı, 20 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 25 adet ecstasy hap ve 1adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde eğildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi