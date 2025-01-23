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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 336 adet ecstasy ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. A.Y. (22) ve H.A. (20) isimli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda, 336 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza, 24 gram sentetik kannabinoid, 2 adet peçeteye emdirilmiş bonzai (sentetik kannabinoid) ve 2,52 gram ecstasy tozu ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. ve H.A. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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