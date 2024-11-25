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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
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Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik ecza, metanfetamin, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretine ilişkin para ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki Zeytinlik ve Kıran mahallelerine düzenledikleri operasyonda M.Ş (28) ve N.Y.'yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bin 170 sentetik ecza, 28 gram metanfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 adet fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 855 lira ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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