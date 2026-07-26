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Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 782 kök kenevir ele geçirildi, 1 tutuklama

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 782 kök kenevir ele geçirildi, 1 tutuklama
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Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hasat aşamasına gelen 782 kök kenevir ile 8 kilo kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hasat aşamasına gelen 782 kök kenevir ile 8 kilo kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Günler süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kullandığı arazi, baraka ve bağlantılı ikametler tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arazi, baraka ve ikametlerde yapılan aramalarda 782 kök kenevir bitkisi, 8 kilo kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda A.Y. (54), Ş.Y. (53) ve R.B. (55) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hasat edilerek uyuşturucu maddeye dönüştürülmesi planlanan kenevirlerin piyasaya sürülmesi ekiplerin zamanında müdahalesiyle engellenirken, çok sayıda kişinin uyuşturucu maddeye ulaşmasının da önüne geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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