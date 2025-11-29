Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesinde alınan istihbarat bilgiler doğrultusunda bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 10 bin 136 adet sentetik ecza hapı, 1 adet sarılmış esrarlı sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 93 adet saat ve 40 adet gözlük ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN