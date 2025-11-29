Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir kişi uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemler sırasında 10 binin üzerinde sentetik ecza hapı ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesinde alınan istihbarat bilgiler doğrultusunda bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 10 bin 136 adet sentetik ecza hapı, 1 adet sarılmış esrarlı sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 93 adet saat ve 40 adet gözlük ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa