Uyuşturucu operasyonunda zehir tacirlerine darbe

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 175 adet sentetik ecza, 117,4 gram metamfetamin, 50 adet extacy hap, 10 gram sentetik kannabinoid, 4,2 gram esrar, 1,37 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 66 bin 800 TL'ye de el konuldu.

Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

