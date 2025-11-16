Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 880 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda 880 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu ekipmanları ele geçirildi. T.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 880 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde T.Ö. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 880 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. T.Ö. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

