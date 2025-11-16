Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 880 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 880 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde T.Ö. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 880 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. T.Ö. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN