Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 ilçede 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 ilçede 7 şüpheli yakalanırken, sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 444 adet sentetik ecza, 17,23 gram metamfetamin, 6,37 gram sentetik kannabinoid, 17 adet ecstasy hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 100 TL ile 150 euro paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

