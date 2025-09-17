Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 608 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Kavak ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda bir aracın özel zulalı bölümünde 608 adet sentetik ecza hap ve bir ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın özel zulalı bölmesinde çok sayıda sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında S.S. (22), S.D. (62) ve H.D. (19) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada, özel zulalı bölmede ve evde gizlenmiş 608 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
