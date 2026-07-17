Samsun'da uyuşturucu şüphelileri adliyede
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı