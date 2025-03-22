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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Kavak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı ve 107 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde araç ve ikametlerde yapılan aramalarda sentetik ecza ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yaşardoğu ve 19 Mayıs Mahallelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar neticesinde K.C.K. ve O.S. ile E.K. isimli 3 şahsın araç ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 107 adet sentetik ecza ele geçirdi. K.C.K., O.S. ve E.K. isimli 3 şahıs operasyonda gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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