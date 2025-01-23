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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve 13 Paket Likit Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve 13 Paket Likit Esrar Ele Geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde taşıyan 3 kişi gözaltına alınırken, toplam 150 ml likit esrar ele geçirildi.

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 paket likit esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu madde taşıyan N.K. (36), A.B.G. (26) ve M.Ş.V.'yi (29) yakaladı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 13 paket halinde toplam 150 ml likit esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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